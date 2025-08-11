Над Черным морем и другими регионами России сбили 20 БПЛА

Над акваторией Черного моря и другими регионами РФ уничтожили 20 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты сбили в период с 07:20 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО над территориями Калужской и Брянской областей. А также над Московским регионом и Черным морем.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 11 августа над территорией Республики Крым уничтожили восемь БПЛА. Четыре дрона сбили в ночное время, остальные четыре — утром.

Алина Зорина