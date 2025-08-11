Спрос на курсы КубГТУ вырос на 75% за полгода

Кубанский государственный технологический университет увеличил количество студентов программ дополнительного образования до 3,5 тыс. человек за семь месяцев 2025 года, что превышает аналогичный период прошлого года в 1,75 раза. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Фото: пресс-служба КубГТУ

За январь-июль 2024 года курсы дополнительного профессионального образования прошли свыше 2 тыс. человек. По итогам всего прошлого года общее количество обучившихся превысило четыре тысячи студентов.

Около 50 учащихся осваивают программы в дистанционном формате. Как отметила начальник управления дополнительного профессионального образования КубГТУ Наталья Анисимова, онлайн-курсы охватывают все ключевые направления подготовки, реализуемые в университете: компьютерные системы и информационная безопасность, механика и робототехника, электроэнергетика, электротехника, нефтехимия, пищевая и перерабатывающая промышленность, экономика, управление, бизнес, государственное и муниципальное управление.

Университет планирует открыть новые программы совместно со стратегическими партнерами. В частности, в текущем году планируется запуск специализированных курсов противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Наибольшей популярностью в 2025 году пользуются курсы в сфере строительства и транспортной инфраструктуры. Аналогичный показатель наблюдался годом ранее.

Средняя стоимость онлайн-курсов на август составляет около 30 тыс. руб. По сравнению с 2024 годом ценовая политика не изменилась.

Анна Гречко