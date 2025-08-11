Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Дожди и грозы ожидаются на неделе в Удмуртии

Сегодня в южных районах Удмуртии пройдут интенсивные осадки, в то время как на севере ожидаются лишь небольшие дожди или отсутствие осадков, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С завтрашнего дня и до конца рабочей недели местами прогнозируются кратковременные дожди разной интенсивности, часто сопровождающиеся грозами. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман.

Температура воздуха в начале и конце недели будет близка к климатическим нормам: в ночные часы 10-15°С, в дневные 18-23°С, а в середине недели до 20-25°С. В пятницу, 15 августа, ожидается усиление ветра с порывами до 7-12 м/с. В выходные дни температурный фон немного понизится.