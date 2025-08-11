Специалисты минприроды УР взяли пробы воды после гибели рыбы в Воткинском пруду

Специалисты минприроды Удмуртии взяли пробы воды на месте гибели рыбы в Воткинском пруду, сообщает пресс-служба регионального министерства. Пробы отправили в лабораторию для анализа. Результаты будут готовы не ранее чем через две недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минприроды Удмуртии Фото: Пресс-служба минприроды Удмуртии

В случае выявления превышения допустимых концентраций веществ информация будет направлена в правоохранительные органы. Информация о гибели рыбы доведена да Росрыболовства.

Напомним, администрация Воткинска проведет сегодня, 11 августа, заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) из-за значительного количества мертвой рыбы на местном пруду. В работе КЧС будут участвовать представители минприроды, Росрыболовства, Роспотребнадзора и других ведомств. Кадры мертвой рыбы появились в соцсетях вчера, 10 августа. Причина инцидента на данный момент не названа.