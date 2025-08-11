В Ижевске только 3% родителей первоклассников предпочитают мужчин-педагогов

Только 3% родителей первоклассников в Ижевске отдают предпочтение мужчинам в роли первых учителей, следует из данных исследования SuperJob. Большинство респондентов (37% отцов и 34% матерей) считают, что идеальный первый педагог — это женщина в возрасте 30-40 лет.

50% родителей отметили, что пол учителя не имеет значения. Что касается возраста, 38% опрошенных предпочли бы для первоклассников педагогов в возрасте от 30 до 40 лет, тогда как 10% выбрали бы учителей до 30 лет, 15% — в возрасте 40-50 лет, и лишь 7% — старше 50 лет. 28% респондентов считают возраст учителя несущественным.

Матери чаще выбирают учителей 30-40 лет, тогда как отцы более склонны считать возраст неважным (37%) и немного чаще предпочитают педагогов старше 50 лет.