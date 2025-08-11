В Воткинске за содержание наркопритона задержали местного жителя

В Воткинске задержали 50-летнего местного жителя за содержание наркопритона в своей квартире на ул. Верхняя (ст. 232 УК РФ, до четырех лет лишения свободы), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что с июня по июль подозреваемый предоставлял свою квартиру наркоманам и совместно с ними употреблял запрещенные вещества. В ходе обыска полицейские обнаружили предметы, используемые для употребления наркотиков.

В отношении фигуранта также составили административные протоколы по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ за потребление наркотических средств без назначения врача.