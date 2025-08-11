Водитель легкового автомобиля погибла в ДТП на автодороге Ува—Сюмси
Водитель легкового автомобиля погибла в ДТП на трассе Ува—Сюмси в Увинском районе, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. Авария произошла 11 августа, около 6:50.
Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии
40-летняя водитель автомобиля Chevrolet Lacetti не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом под управлением 53-летнего водителя. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.