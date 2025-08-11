Михаил Попов возглавил администрацию Ленинского района Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Ижевска Фото: администрация Ижевска

Господин Попов родился 24 октября 1987 года в Ижевске. Окончил Самарский государственный университет путей сообщения и Российский университет транспорта. С 2006 по 2025 годы работал в системе ОАО «Российские железные дороги», где прошел путь от электромонтера до начальника железнодорожного вокзала Ижевска.