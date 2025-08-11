В Сарапуле задержан подозреваемый в хранении наркотиков

В Сарапуле задержали 48-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении марихуаны весом 194 г, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Задержанный, ранее судимый за аналогичные преступления, заявил, что наркотик хранил для личного употребления. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о приобретении и хранении запрещенных средств (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы.