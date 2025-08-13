В мэрии Краснодара ответили на претензии пайщиков ЖСК «Удачный выбор»

Участники ЖСК «Удачный выбор» в Краснодаре не могут рассчитывать на господдержку, поскольку кооператив возводился без разрешений и с нарушениями градостроительных норм. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в администрации города.

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

В конце июля 2025 года в анонимных Telegram-каналах появилась информация о пикетах пайщиков, требующих компенсаций за снесенное жилье. Согласно публикациям, шестиэтажное здание на ул. Альпийской начали строить в 2014 году по разрешению на трехэтажную постройку, выданному с нарушениями. Руководители кооператива Олег Мармеладзе и Наталья Михеева якобы планировали узаконить дополнительные этажи через суд.

Также утверждается, что ЖСК фигурировал в уголовных делах экс-главного архитектора Краснодара Игоря Мазурка и сотрудницы департамента архитектуры Екатерины Кравченко. По версии следствия, Кравченко подготовила документ с нарушениями, который подписал Мазурок, что привело к мошенничеству на 113 млн руб. В 2024 году Первомайский суд прекратил производство по делам чиновников из-за истечения срока давности.

Кроме того, в 2023 году председатель СКР Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль, однако, по словам участников, с тех пор ситуация не прояснилась. Пайщики настаивают, что их права были нарушены при участии муниципальных чиновников, ограничившихся обвинениями в халатности, и требуют компенсаций как обманутые дольщики.

По данным мэрии, муниципальный контроль выявил грубые нарушения градостроительных норм и отсутствие разрешительной документации при строительстве. В администрации подчеркнули, что органы местного самоуправления не вправе разрешать споры между участниками гражданских отношений или принуждать к выполнению обязательств.

Нурий Бзасежев