Движение на участке от деревни Мишкино до Татарстана закрывается до 17 августа

Движение для всех видов транспорта по региональной дороге Верхняя Игра-деревня Мишкино-граница Татарстана закрывается с 00:00 11 августа до 20:00 17 августа, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Капитальный ремонт дорожного полотна проведут на участке от деревни Мишкино до границы Татарстана.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Проезд по дороге закрыт в связи с необходимостью набора прочности для стабилизации основания. На это требуется семь дней. На данный установлены водопропускные трубы, проведена планировка проезжей части и откосов, уложен выравнивающий слой из щебня, а также завершено устройство основания дороги методом холодной регенерации. На участке выставлены соответствующие дорожные знаки.