Воткинский суд отправил в СИЗО жителя Дагестана по обвинению в хищении 4 млн руб

Воткинский райсуд отправил в СИЗО 49-летнего жителя Республики Дагестан по обвинению в хищении более 4 млн руб., сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что в июле 2025 года неустановленные лица позвонили потерпевшей, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов. Они сообщили женщине, что мошенники попытались перевести деньги в Украину для спонсирования ВСУ с ее банковского счета. По словам звонивших, для доказательства непричастности потерпевшая должна была задекларировать имеющиеся у нее в наличии деньги. Поверив в достоверность полученной информации, женщина передала обвиняемому 4,1 млн руб. В составе группы лиц фигурант был «курьером». После получения денег он скрылся и распорядился ими по своему усмотрению.

Обвиняемый и его адвокат возражали против удовлетворения ходатайства о заключении под стражу. Суд отправил фигуранта в СИЗО до 29 сентября.