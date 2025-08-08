8 детей выпало с начала года из окон в Удмуртии

Восемь случаев выпадения несовершеннолетних из окон произошло в Удмуртии с начала года. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева во «ВКонтакте». Двое из них погибли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Детский омбудсмен напомнила, что зачастую дети падают из окон, расположенных не очень высоко. «Чаще всего дети выпадают с низких этажей (от 2 до 5), опираясь на москитные сетки. <...> Не оставляйте детей без присмотра, москитная сетка не защищает от падения, установите на окна «запирающие устройства», уберите от окна все, что может послужить ступенькой, не приучайте ребенка играть на подоконнике»,— написала госпожа Авдеева.

Напомним, два ребенка 12 и 7 лет выпали из окон квартир в Ижевске 16 июля. Об этом также сообщила Ольга Авдеева во «ВКонтакте».

12-летний подросток погиб. Он упал с пятого этажа дома на улице Оружейника Драгунова. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК).

По словам детского омбудсмена, дети из разных семей и между собой не связаны, оба находились дома без контроля родителей.