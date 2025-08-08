46% ижевчан против внедрения ИИ в собеседования при найме

46% ижевчан не хотят доверять проведение собеседования с ИИ при поиске кандидатов, следует из опроса SuperJob. 5% готовы доверить собеседования с кандидатами на вакансии ИИ. Допускают частичное использование алгоритмов — 43%.

Наибольшее количество респондентов сказали, что скорее против прохождения собеседования с ИИ. 28% — скорее готовы. 23% опрошенных настроены абсолютно негативно к такой идее и только 12% жителей Ижевска однозначно готовы к ИИ-переговорам. Женщины реже мужчин относятся категорично против использования компьютерных алгоритмов на собеседованиях, среди представительниц прекрасного пола больше тех, кто за ограниченное использование подобных технологий.

Ижевчане до 35 лет чаще поддерживают использование ИИ на собеседовании, чем те, кто старше. Граждане, окончившие колледж реже поддерживают данную идею, чем жители с высшим образованием. Они считают, что ИИ должен помогать рекрутеру, а не заменять человека. Респонденты с высшим образованием реже готовы пройти собеседование у ИИ, чем опрошенные со средним профессиональным. Опрос проводился с 1 по 6 августа.