Ижевск вышел на 1 место в стране по динамике роста электрозаправок

Количество общедоступных электрозаправок в Ижевске увеличилось на 143% за год, следует из исследования портала 2ГИС. В августе 2025 года их стало 51.

Ижевск находится на первом месте по приросту за год в рейтинге 20 городов России. По количеству станций лидирует Москва, их количество превышает 900 с приростом 64%. На втором месте — Санкт-Петербург. В культурной столице более 330 станций, рост за последние 12 месяцев составил 36%.