72-летний мужчина госпитализирован после аварии на дороге Сарапул-Камбарка, сообщает 1-й отдел ГАИ Удмуртии. ДТП произошло 7 августа около 09:30 на дороге Сарапул-Камбарка на территории Сарапульского района в Удмуртии. 36-летняя водитель автомобиля Lexus, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставила преимущества в движении автомобилю «ВАЗ 111», двигающемуся по главной дороге, и столкнулась с ним. Водитель отечественного автомобиля доставлен в медицинское учреждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Следующая фотография 1 / 2 Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции