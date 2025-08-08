В Ростовской области тушат пожар на полигоне ТКО

На полигоне твердых коммунальных отходов в Новошахтинске Ростовской области произошло возгорание площадью 100 кв м. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По словам госпожи Пшеничной, пожар зафиксирован на полигоне по ул. Западной. Для тушения пожара привлекли семь единиц спецтехники: самосвалы КАМАЗ, водовоз ЗИЛ, погрузчик SOLD и бульдозер ZOOMLION. На месте происшествия работают семь спасателей и пожарный расчет МЧС.

«Ситуация находится на моем личном контроле до полной ликвидации последствий»,— сказала министр.

Валентина Любашенко