В Удмуртии направлено в суд дело сотрудника нефтеперерабатывающей компании

В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего бывшего сотрудника нефтеперерабатывающей компании, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. Он обвиняется в двух эпизодах коммерческого подкупа (ст. 204 УК).

Установлено, что в 2020-2025 года обвиняемый получил более 1,7 млн руб. за лоббирование интересов нескольких коммерческих организаций, используя свое служебное положение. Уголовное дело направлено в суд.