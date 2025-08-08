13 случаев заболевания энтеровирусом зафиксировано в Увинском районе

За семь месяцев этого года в Увинском районе зарегистрировано 13 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией (ЭВИ), сообщили в управлении Роспотребнадзора по Удмуртии. Среди заболевших - двое несовершеннолетних 12 и 16 лет.

Показатель заболеваемости ЭВИ в Увинском районе в перерасчете на 100 тыс. населения составил 38,5 случаев по итогам семи месяцев, что на 36,2 превышает средний коэффициент по Удмуртии. По результатам надзора за ЭВИ было исследовано 14 проб сточной воды и три с поверхностных водоемов из 1 мониторинговой точки.

На проведение комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий а Увинском районе выдано восемь предписаний.