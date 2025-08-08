Глава дежурной части краснодарского УМВД признал вину в передаче данных Baza

Начальник дежурной части УМВД России по Краснодару Александр Аблаев признал вину в получении взятки от журналистов Telegram-канала Baza и превышении полномочий, заявив о готовности сотрудничать со следствием. Об этом сообщает ТАСС.

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты и оставил Александра Аблаева в СИЗО. Ранее, 22 июля, главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Следователи провели обыски в Москве, на Кубани, в Красноярском крае и Белгородской области.

Вечером сотрудников ГУ МВД России по Краснодарскому краю задержали. Представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские передавали третьим лицам информацию, полученную в рамках служебных обязанностей.

23 июля сотрудников полиции из Краснодара, проходящих по делу о передаче информации Telegram-каналу Baza, доставили в Москву для проведения следственных действий.

Анна Гречко