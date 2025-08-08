«РусЭлКо» закрывает свои элеваторы на Дону и Ставрополье

Французский зернотрейдер Louis Dreyfus начал ликвидацию двух российских компаний — ООО «Русская элеваторная компания» («РусЭлКо») и ООО «Компания Луис Дрейфус Восток». Соответствующие решения опубликованы в Федресурсе, ликвидатором назначен Антон Зыков.

«РусЭлКо» была создана в 2004 году, с 2016 года принадлежит британской RusElCo LLP. Фирма управляет 12 элеваторами в Ставропольском крае, Воронежской, Ростовской и Волгоградской областях общей мощностью 2 млн тонн зерна.

В июле 2023 года Louis Dreyfus объявил об уходе из России и прекратил экспортные операции. В июне 2024 года элеваторы «РусЭлКо» остановили прием зерна, что вызвало трудности у аграриев перед новым урожаем. В ноябре 2024 года президент Путин разрешил продажу «РусЭлКо» новому владельцу, однако сделка не состоялась.

По итогам 2024 года выручка «РусЭлКо» составила 2 млн руб. при чистом убытке 127 млн руб. Последняя прибыль в размере 20 млн рубл. была получена в 2019 году.

ООО «Компания Луис Дрейфус Восток» в 2024 году показало выручку 1,8 млн руб. и убыток 248 млн руб. В 2020 году компания заработала 36 млрд руб. выручки и 103 млн руб. прибыли, но с тех пор доходы стабильно падали.

Эксперты отмечают привлекательность российских активов Louis Dreyfus, однако при нынешней ситуации на зерновом рынке найти покупателя на весь комплекс проблематично. Вероятно, после ликвидации юридических лиц собственник попытается продать имущество по частям.

Валентина Любашенко