88-летнюю женщину спасли на пожаре в Ижевске

Пожарные вынесли 88-летнюю женщину из горящего дома в Ленинском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Возгорание заметили во время тушения пожара в соседнем доме.

Горела кровля дома. В задымленной спальне на втором этаже была обнаружена спящая пенсионерка. Ее вынесли на руках. «Уже было плотное задымление. Разбудил ее и хотел вывести, но она была в шоковом состоянии, сопротивлялась и боялась»,— пояснил начальник ПСЧ-9 МЧС России Денис Перескоков.

Площадь возгорания составила 72 кв м, его ликвидировали 24 специалиста и 7 единиц техники. Причина пожара и обстоятельства устанавливаются. Привлекаются эксперты испытательной пожарной лаборатории.