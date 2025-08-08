Объемы выданной ипотеки в Удмуртии снизились в 2,3 раза к прошлому году

60% от общей суммы задолженности по рублевым кредитам в Удмуртии относится к ипотечным займам, сообщает пресс-служба Удмуртстата. Общая сумма долга составила 400 млрд руб. на 1 июля 2025 года, где 160 млрд относятся к потребительским кредитам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Общий объем выданных рублевых кредитов по Удмуртии в 4 раза меньше задолженности — 99 млрд руб. К жилищным относится 19% от общего количества, еще 81% — потребительские. В январе-июне 2025 года жители Удмуртии взяли более 4,9 тыс. ипотек на сумму более 18,4 млрд руб. Это в 2,3 раза и на 16,8 млрд руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.