Ставропольский край запустил курортные проекты на 3 млрд рублей

Совет по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции Ставропольского края одобрил три туристических проекта в Кисловодске и Ессентуках общей стоимостью около 3 млрд руб., которые создадут 455 рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Пугачев Фото: Андрей Пугачев

По информации ведомства, основной проект предусматривает возведение первого этапа оздоровительного курорта со спа-комплексом в Кисловодске стоимостью 2 млрд руб. Реализация займет четыре года и обеспечит 110 новых рабочих мест.

Второй проект также планируется в Кисловодске — строительство всесезонного многофункционального туристского комплекса на 3,5 тыс. номеров. Инвестором выступает ООО «Мед». Срок реализации составит восемь лет, появится 290 рабочих мест.

Третий проект касается возведения гостиничного комплекса на 75 номеров в Ессентуках стоимостью около 580 млн руб. Его осуществление рассчитано на восемь лет и создаст 55 новых рабочих мест.

По данным «Ъ-Кавказ», Ставропольский край в настоящее время реализует 51 инвестиционный проект в туристической сфере общей стоимостью 96,5 млрд руб.

Валентина Любашенко