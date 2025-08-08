В Курском районе выявили нарушения при капремонте больницы на 79 млн рублей

Прокуратура Курского района выявила невыполнение второго этапа капитального ремонта главного корпуса районной больницы на сумму более 79 млн руб. и вынесла предостережение подрядчику. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

ГБУЗ СК «Курская районная больница» заключила контракт с коммерческой организацией на капремонт главного корпуса медучреждения на сумму свыше 79 млн руб. Работы проводятся в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

Прокурор района Василий Петров выехал на объект, где совместно с главным врачом осмотрел ход выполнения ремонта и заслушал отчет подрядчика. Проверка показала, что работы по второму этапу контракта на момент инспекции не выполнены.

Для обеспечения своевременного завершения ремонта прокуратура объявила подрядчику предостережение о недопустимости нарушения закона.

Тат Гаспарян