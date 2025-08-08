На Ставрополье ликвидирован крупный ландшафтный пожар
В Пятигорске спасатели ликвидировали крупный пожар на горе Машук. На склоне горы огнем было охвачено четыре тыс. кв. м сухой растительности. Причиной возгорания мог быть поджог. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Горение сухой растительности на склоне горы Машук ликвидировано на площади четыре тыс. кв. м. На месте работали 17 специалистов и шесть единиц техники», - пояснили в сообщении.
Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что на южном склоне горы Машук произошел ландшафтный пожар на площади четыре тыс. кв. м. Данных о погибших и пострадавших не поступало.