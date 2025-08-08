В Новороссийске открылся четвертый инвестиционный форум

В Новороссийске стартовал ежегодный инвестиционный форум, на который приехали более 250 участников из разных регионов России. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Мероприятие проходит в течение двух дней и объединяет представителей органов власти, региональных агентств и бизнес-сообществ. По словам организаторов, форум рассматривается как эффективный инструмент для раскрытия инвестиционного потенциала Новороссийска и Краснодарского края.

Как отметил руководитель краевого департамента развития бизнеса и ВЭД Василий Воробьев, Новороссийск за пять лет реализовал 40 инвестсоглашений на 240 млрд руб., а на ПМЭФ-2025 подписал еще 11 на сумму 115 млрд руб. Среди них — проект «PROлакомства» в сфере кормов для домашних животных.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краевой минсельхоз поручил Кубанскому сельскохозяйственному информационно-консультативному центру разработать методику оценки виноградопригодности земель региона. На реализацию проекта предусмотрено 60,2 млн руб.

Анна Гречко