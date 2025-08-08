«Трансконтейнер» запустил первую солнечную электростанцию в Ростове

ПАО «Трансконтейнер» запустил первую солнечную электростанцию на терминале железнодорожной станции «Ростов-Товарный». Мощность установки составляет 63 кВт. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По данным организации, решение покроет до 30% потребностей объекта в электричестве. Использование солнечных батарей позволит ежегодно сокращать выбросы углекислого газа на 25 т.

«Экономические результаты пока оцениваем. При хороших показателях окупаемости решение внедрят на других терминалах», — пояснил директор по капитальному строительству и ремонту зданий и сооружений ПАО «Трансконтейнер» Андрей Банщиков.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка ПАО «Трансконтейнер» составила 174,5 млрд руб., прибыль — 13,7 млрд руб.

ПАО «Трансконтейнер» занимается всеми видами грузоперевозок. Парк железнодорожных платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров составляет 41 тыс. ед., контейнеров — более 140 тыс. У компании 35 собственных и три партнерских железнодорожных терминала.

Валентина Любашенко