На набережной Ижевска откроют часовню святой великомученицы Екатерины

На Южной набережной Ижевска осенью 2025 года откроется часовня в честь святой великомученицы Екатерины, сообщил во ВКонтакте глава города Дмитрий Чистяков. Он отметил, что в храме появится интерактивная книга памяти о солдатах с добавлением раздела о военнослужащих СВО.

Напомним, строительство часовни в Ижевске началось в 2009 году. На данный момент ее приводят в порядок. Площадь храма высотой 15 м — 162 кв. м. Планируется, что часовня будет приписана к Свято-Михайловскому собору Ижевска и сможет вместить до 160 человек.