Производство молока в Удмуртии планируют увеличить на 220 тыс. тонн к 2030 году

До 2030 года производство молока в Удмуртии планируют увеличить до 1 млн 300 тыс. т в год. Об этом сообщила и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия региона Наталья Ворончихина, отметив, что согласно Доктрине продовольственной безопасности страны производство молока в стране к 2030 году должно вырасти на 30%.

«За первое полугодие 2025 года Удмуртия получила 573 тысячи тонн молока. В прошлом году годовой результат составил 1 миллион 80 тысяч тонн, а в этом году планируется увеличить этот показатель до 1 миллиона 100 тысяч тонн. Это напрямую связано с вводом современных молочных комплексов, увеличением маточного поголовья и приобретением племенного скота при поддержке государства»,— сказала госпожа Ворончихина.