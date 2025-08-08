На Ставрополье в ДТП с мотоциклами пострадали трое подростков

В пос. Подкумок Ставропольского края, в результате столкновения двух мотоциклов пострадали трое несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, авария произошла около 17:00 час. на ул. Железнодорожная. По предварительным данным, 15-летний водитель мотоцикла Himoto, двигаясь с небезопасной скоростью, не справился с управлением и столкнулся с мотоциклом Kayo. Оба водителя не имели права управления мототранспортом из-за возраста.

«В результате 15-летние водитель и пассажир, а также 16-летний водитель другого мотоцикла с тяжелыми травмами доставлены в реанимационное и травматологическое отделения больниц Пятигорска и Кисловодска»,— приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Валентина Любашенко