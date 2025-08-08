На Ставрополье банкротят крупную агрофирму из-за долгов на 766 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края ввел процедуру наблюдения в отношении агрокомпании «Сады Бештау» из Минеральных Вод по требованию «Альфа-банка». Общие долги предприятия перед кредиторами достигают 766 млн руб., сообщается в ЕФРСБ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Временным управляющим назначен Алексей Дудин из Ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса». Рассмотрение дела по итогам наблюдения назначено на 10 декабря 2025 года.

Инициатором банкротства ООО «Сады Бештау» выступил «Альфа-банк» с требованиями на 387 млн руб. Из них основной долг составляет почти 300 млн руб., проценты — 11,8 млн руб., неустойка за просрочку — 72,1 млн руб., штрафы за нарушение процентных обязательств — 3,1 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сады Бештау» зарегистрировано в 2015 году в Минводах. Основной вид деятельности — выращивание многолетних культур. Учредитель — Василий Хайнов. Выручка ООО за 2024 год составила 47 млн руб., прибыль — 9 млн руб.

Россельхозбанк также подал заявление о признании компании банкротом, требуя включить в реестр задолженность на 308,4 млн руб. Требования обеспечены залогом имущества должника по 12 договорам, заключенным с декабря 2021 года по февраль 2024-го.

Банк просил арестовать имущество должника, включая 29 земельных участков и здания в селах Дунаевка и Прикумское Минераловодского района, а также сады площадью более 232 га. Однако суд отклонил требование об аресте из-за отсутствия доказательств попыток должника избавиться от имущества.

Заявления о включении в реестр требований также подали ООО «Каргилл» (23,1 млн руб.) и ООО «ФЭС-Арго» (47,5 млн руб.).

Тат Гаспарян