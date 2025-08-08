На Ставрополье разобьют фундуковый сад и откроют форелеводческое хозяйство

В Ставропольском крае состоялось заседание координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В рамках заседания стало известно, что в селе Воронежском Кочубеевского округа начнется создание форелеводческого хозяйства полного цикла: от закладки маточного стада форели, получения икры до выращивания товарной форели и реализации живой рыбы в объеме порядка 375 т ежеквартально. Планируется построить пять открытых бассейнов для выращивания рыбы общей площадью в 25 тыс. кв. м. Обслуживать производство будут 25 специалистов.

Кроме того, на выделенном участке в Труновском округе заложат фундуковый сад на 100 га. В рамках проекта планируется создать 35 рабочих мест. Первый урожай фундука могут собрать уже через пять лет.

В Ставрополе выделили участок для проекта по переработке шин в резиновую крошку и производстве из нее резиновой плитки. Новый комплекс стоимостью более 50 млн руб. планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году. При выходе на производственную мощность на предприятии будет производиться 45 тысяч кв. метров плитки в год.

Константин Соловьев