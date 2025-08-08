Доходы Кубани от алкогольных акцизов выросли на 19% за полугодие

Доходы Краснодарского края от акцизов на крепкий алкоголь и пиво выросли на 19% в I полугодии 2025 года. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на региональный департамент потребсферы и регулирования рынка алкоголя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

С января по июнь в региональный бюджет поступило 6,5 млрд руб., что на 1 млрд руб. больше, чем за аналогичный период 2024 года. Также выдано и переоформлено 2,2 тыс. лицензий на розничную торговлю, в бюджет поступило 109,8 млн руб.

В ведомстве отметили незначительное снижение поступлений по лицензиям, связанное с продлением сроков действия разрешений для бизнеса в Анапе и Темрюкском районе — соответствующее решение было принято в мае 2025 года в рамках мер по смягчению последствий ЧС в Керченском проливе.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что поступления от акцизов на крепкий алкоголь и пиво в бюджет Краснодарского края достигли 12,6 млрд руб. в 2024 году. Прирост составил 1,5 млрд руб. (+14% по сравнению с прошлым годом).

Нурий Бзасежев