ПВО сбила восемь беспилотников над Крымом за ночь

В ночь на 8 августа дежурные средства противовоздушной обороны перехватили восемь украинских беспилотников самолетного типа над территорией Республики Крым. Об этом сообщает Минобороны России.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего с 0:20 до 5:40 мск было уничтожено 30 БПЛА. Девять дронов ликвидировали над Ростовской областью, шесть — над Саратовской, пять — над Брянской.

По одному беспилотнику сбили над Белгородской и Волгоградской областями.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в ночь на 7 августа над Краснодарским краем сбили 9 беспилотников. Обломки БПЛА упали в двух станицах Красноармейского района. В Новомышастовской фрагменты дрона рухнули в поле, что привело к возгоранию. Пожар ликвидировали.

Анна Гречко