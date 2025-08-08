Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Производство алкогольной продукции* в России в январе––июле 2025 года

Категория Производство в январе––июле (тыс. дал) Изменение год к году (%) Производство в июле (тыс. дал) Изменение год к году (%)
Алкоголь в целом 88628,7 –13 14789,3 6,6
Крепче девяти градусов 56471,6 –7,6 9644,2 2,9
Водка 37878,7 –9,1 6499,1 0,5
Ликеро-водочные изделия 9691 4,3 1641,7 36,7
Коньяки 4048,9 –19,3 596,6 –30,6
Слабоалкогольная продукция 907,2 –89,5 181,8 243,7
Вина тихие 20917,6 12,6 3254,5 13,5
Вина игристые 8704 15,8 1500,9 4,3
Виноградосодержащие напитки без этилового спирта 49,1 –73,2 0,4 –78,1
Виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом 11,909 –64,3 0,5 –89,3
Вина ликерные 749,7 –1,4 104,8 124
Плодовая алкогольная продукция 871,5 –83 102,3 12,3

* Без учета пива, сидра, пуаре и медовухи.

Источник: Росалкогольтабакконтроль.

