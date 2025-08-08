Производство алкогольной продукции* в России в январе––июле 2025 года

|
|Категория
|Производство в январе––июле (тыс. дал)
|Изменение год к году (%)
|Производство в июле (тыс. дал)
|Изменение год к году (%)
|Алкоголь в целом
|88628,7
|–13
|14789,3
|6,6
|Крепче девяти градусов
|56471,6
|–7,6
|9644,2
|2,9
|Водка
|37878,7
|–9,1
|6499,1
|0,5
|Ликеро-водочные изделия
|9691
|4,3
|1641,7
|36,7
|Коньяки
|4048,9
|–19,3
|596,6
|–30,6
|Слабоалкогольная продукция
|907,2
|–89,5
|181,8
|243,7
|Вина тихие
|20917,6
|12,6
|3254,5
|13,5
|Вина игристые
|8704
|15,8
|1500,9
|4,3
|Виноградосодержащие напитки без этилового спирта
|49,1
|–73,2
|0,4
|–78,1
|Виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом
|11,909
|–64,3
|0,5
|–89,3
|Вина ликерные
|749,7
|–1,4
|104,8
|124
|Плодовая алкогольная продукция
|871,5
|–83
|102,3
|12,3