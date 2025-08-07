Сувениры для впервые голосующих нижегородцев закупят за 3 млн рублей
Избирком подарит новым избирателям ручки для позитивного отношения к выборам
Избирательная комиссия Нижегородской области для выборов в гордуму Нижнего Новгорода первого созыва закупит 19,5 тыс. сувенирных наборов, предназначенных впервые голосующим избирателям. Стоимость контракта по итогам аукциона снизилась с 6,4 млн до 3,1 млн руб., указано на сайте госзакупок.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Набор будет включать шариковую ручку и «вечный карандаш», упакованные в пластиковый футляр. Они должны быть синего или черного цвета. Поставщику также необходимо подготовить оригинальный текст надписи для нанесения на продукцию.
Целями приобретения сувениров избирком указал информирование избирателей, привлечение внимания молодежи к избирательному праву, а также формирование позитивного отношения к выборам депутатов гордумы первого созыва и избирательному процессу в целом.