Сувениры для впервые голосующих нижегородцев закупят за 3 млн рублей

Избирательная комиссия Нижегородской области для выборов в гордуму Нижнего Новгорода первого созыва закупит 19,5 тыс. сувенирных наборов, предназначенных впервые голосующим избирателям. Стоимость контракта по итогам аукциона снизилась с 6,4 млн до 3,1 млн руб., указано на сайте госзакупок.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Набор будет включать шариковую ручку и «вечный карандаш», упакованные в пластиковый футляр. Они должны быть синего или черного цвета. Поставщику также необходимо подготовить оригинальный текст надписи для нанесения на продукцию.

Целями приобретения сувениров избирком указал информирование избирателей, привлечение внимания молодежи к избирательному праву, а также формирование позитивного отношения к выборам депутатов гордумы первого созыва и избирательному процессу в целом.

Галина Шамберина