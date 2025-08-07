Руководящего работника «ИжГЭТ» взяли под домашний арест за получение взятки

Ленинский райсуд Ижевска отправил под домашний арест 47-летнего главного специалиста по ремонту подвижного состава троллейбусного парка № 2 МУП «ИжГЭТ», сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Обвиняемый и его защитник не возражали против домашнего ареста, который установлен на срок 2 месяца, до 5 октября 2025 года, с соответствующими запретами.

Напомним, следствие считает, что с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года обвиняемый получил от подчиненного взятку в размере более 150 тыс. руб. за действия в его пользу и покровительство по службе.