«МегаФон» запустил магистральную линию связи между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре, использовав российские DWDM-мультиплексоры. Новая линия обеспечивает скорость передачи данных до 100 Гбит/с. Это первый крупнейший инфраструктурный проект оператора с применением отечественного оборудования. Протяженность коммуникационного канала составила больше 400 км, а его запуск позволил повысить гибкость и надежность магистральной сети в регионе, сообщили в компании.

Просрочка малого и среднего бизнеса по кредитам достигла рекорда минимум за четыре года — 767 млрд руб. За год она выросла на 14%, тогда как общий долг увеличился не так заметно, а выдачи и вовсе просели на четверть, подсчитали «Известия» на основании данных ЦБ. Это указывает на ухудшение качества кредитного портфеля.

Ассоциация форекс-дилеров ведет диалог с Банком России о возможных изменениях на российском рынке форекс для его развития, рассказал «Ведомостям» руководитель саморегулируемой организации Евгений Машаров. Речь идет о трех инициативах: дать возможность использовать в производных инструментах криптоактивы, предоставить доступ к форексу участникам внешнеторговой деятельности и не менять параметры кредитного плеча для «неквалов» на протяжении более долгого срока.