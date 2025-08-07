Дожди и понижение температуры ожидаются в выходные дни в Удмуртии

8 и 9 августа в Удмуртии ожидаются дожди, сообщает региональный Гидрометцентр. В предстоящую ночь более интенсивные осадки пройдут преимущественно в западных районах республики. Утром и в течение дня зона осадков расширится, местами прогнозируются сильные дожди, особенно в западных, центральных и южных районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Вечером 8 августа и ночью 9 августа дожди охватят практически всю территорию региона. Днем, 9 августа, площадь и интенсивность осадков уменьшится, местами пройдут кратковременные дожди. Осадки будут сопровождаться грозами и возможным усилением ветра.

Температура воздуха в предстоящую ночь составит 14-19°С, завтра днем 19-24°С. В ночь на субботу столбик термометра опустится до 12-17°С, а днем не превысит 17-22°С.

С 10 по 11 августа также прогнозируются локальные кратковременные дожди и грозы. В ночные часы температура будет 10-15°С, в дневные — 18-23°С. К середине следующей недели значительных изменений температурного фона не ожидается.