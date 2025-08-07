Ижевчанин обвиняется в покушении на убийство сожительницы

В Ижевске возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство 47-летней женщины (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. В совершении преступления обвиняется 50-летний сожитель потерпевшей.

Следствие считает, что 8 июля обвиняемый, распивая спиртное с братом потерпевшей, воспользовался моментом, когда тот вышел из комнаты. В ходе ссоры он нанес удар ножом в область шеи потерпевшей и скрылся с места происшествия. Из-за своевременно оказанной медицинской помощи жертва осталась жива.

Обвиняемого задержали сотрудники МВД. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства преступления устанавливаются.