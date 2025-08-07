Здесь покоятся купцы, мещане, казаки

В мае 2025 года в Краснодаре завершили реконструкцию части одного из старейших городских погостов — Всесвятского кладбища, расположенного прямо в центре краевой столицы. На воинском и офицерском секторах отреставрировали мраморные скрижали, положили плитку, установили бордюры и фонари. Однако старая часть некрополя все еще напоминает бесплатные декорации к фильмам ужасов. Всесвятское — не единственное старое кладбище в городе. Подробнее — в фотогалерее «Ъ-Кубань».

Всесвятское кладбище было основано в первой половине XIX века. По разным данным, здесь захоронены от 1,2 до 2 млн человек. С января 1965 года кладбище закрыто для захоронений Фото: Андрей Пугачев На кладбище похоронены военные, государственные, общественные деятели, герои Великой Отечественной войны Фото: Андрей Пугачев Юный герой-пионер Володя Головатый, в честь которого названа одна из улиц Краснодара, был участником подполья во время немецкой оккупации города и был зверски замучен фашистами Фото: Андрей Пугачев Братья Игнатовы во время войны были участниками партизанского движения на Кубани, 7 марта 1943 года им было присвоено звание Героев Советского Союза Фото: Андрей Пугачев Петр Селезнев, возглавляя крайком ВКП(б), отказался эвакуироваться во время наступления фашистов, организовал подполье, руководил партизанским движением в регионе, а после освобождения города возглавил его восстановление. Осенью 2024 года на его могиле установили второй памятник Фото: Андрей Пугачев В 2019 году кладбище получило статус ансамбля-достопримечательности, было включено в реестр объектов культурного наследия Фото: Андрей Пугачев Официальный статус ансамбля-достопримечательности защищает территорию кладбища от застройки Фото: Андрей Пугачев Многие надгробия ждут своего часа на реставрацию Фото: Андрей Пугачев Часть дореволюционных захоронений разграбили еще в 1930?е годы прошлого столетия Фото: Андрей Пугачев Дореволюционная история кладбища отражала многонациональный и социальный состав города. Здесь хоронили купцов, казаков, мещан, священнослужителей Фото: Андрей Пугачев О Всесвятском кладбище ходит много местных легенд Фото: Андрей Пугачев Захоронение Марфы Турищевой, известное среди любителей некротуризма как «могила ведьмы» — одна из самых известных кладбищенских страшилок Фото: Андрей Пугачев Отреставрированный Храм Всех Святых на центральной площади кладбища Фото: Андрей Пугачев Очереди на реставрацию ждут более 260 надгробий, представляющих культурную и историческую ценность Фото: Андрей Пугачев Очереди на реставрацию ждут более 260 надгробий, представляющих культурную и историческую ценность Фото: Андрей Пугачев Очереди на реставрацию ждут более 260 надгробий, представляющих культурную и историческую ценность Фото: Андрей Пугачев Отдельные старые могилы неплохо сохранились, несмотря на возраст Фото: Андрей Пугачев На кладбище есть совсем дикие, заросшие кустарником места, куда лучше не заходить Фото: Андрей Пугачев На кладбище есть совсем дикие, заросшие кустарником места, куда лучше не заходить Фото: Андрей Пугачев Некоторые памятники и надгробия представляют собой произведения монументального искусства Фото: Андрей Пугачев Некоторые памятники и надгробия представляют собой произведения монументального искусства Фото: Андрей Пугачев Некоторые памятники и надгробия представляют собой произведения монументального искусства Фото: Андрей Пугачев Сегодня погост значительно меньше своей исторической территории, сложившейся к 1890 году. Общая площадь кладбища составляет 335,9 тыс. кв. м Фото: Андрей Пугачев Со всех сторон кладбище окружено современной застройкой Фото: Андрей Пугачев Со всех сторон кладбище окружено современной застройкой Фото: Андрей Пугачев Мемориал в память о жертвах репрессий Фото: Андрей Пугачев Военно-братский мемориальный комплекс был открыт 9 мая 1985 года, в честь 40-летия Великой Победы. Здесь покоятся останки 6419 воинов, погибших в боях за город или замученных гестаповцами Фото: Андрей Пугачев Военно-братский мемориальный комплекс был открыт 9 мая 1985 года, в честь 40-летия Великой Победы. Здесь покоятся останки 6419 воинов, погибших в боях за город или замученных гестаповцами Фото: Андрей Пугачев Всесвятское кладбище хотят превратить в музей под открытым небом Фото: Андрей Пугачев Всесвятское кладбище хотят превратить в музей под открытым небом Фото: Андрей Пугачев Могут быть даже установлены указатели с QR-кодами Фото: Андрей Пугачев Таманское (его еще называют Дубинским, в честь района Дубинка) — еще одно старое кладбище Краснодара. Погост был открыт в 1884—1885 годах и действовал до середины 60-х годов прошлого века Фото: Андрей Пугачев Некрополь находится в границах улиц Таманской и Ставропольской. Здесь покоятся купцы, мещане, учителя, врачи, военные, герои Гражданской и Великой Отечественной войны Фото: Андрей Пугачев Кладбище окружено многоэтажными и частными домами, а со стороны Ставропольской — коммерческой застройкой Фото: Андрей Пугачев Кладбище окружено многоэтажными и частными домами, а со стороны Ставропольской — коммерческой застройкой Фото: Андрей Пугачев 