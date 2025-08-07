Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Здесь покоятся купцы, мещане, казаки

Как сегодня выглядят старые кладбища Краснодара

В мае 2025 года в Краснодаре завершили реконструкцию части одного из старейших городских погостов — Всесвятского кладбища, расположенного прямо в центре краевой столицы. На воинском и офицерском секторах отреставрировали мраморные скрижали, положили плитку, установили бордюры и фонари. Однако старая часть некрополя все еще напоминает бесплатные декорации к фильмам ужасов. Всесвятское — не единственное старое кладбище в городе. Подробнее — в фотогалерее «Ъ-Кубань».

Всесвятское кладбище было основано в первой половине XIX века. По разным данным, здесь захоронены от 1,2 до 2 млн человек. С января 1965 года кладбище закрыто для захоронений

Фото: Андрей Пугачев

На кладбище похоронены военные, государственные, общественные деятели, герои Великой Отечественной войны

Фото: Андрей Пугачев

Юный герой-пионер Володя Головатый, в честь которого названа одна из улиц Краснодара, был участником подполья во время немецкой оккупации города и был зверски замучен фашистами

Фото: Андрей Пугачев

Братья Игнатовы во время войны были участниками партизанского движения на Кубани, 7 марта 1943 года им было присвоено звание Героев Советского Союза

Фото: Андрей Пугачев

Петр Селезнев, возглавляя крайком ВКП(б), отказался эвакуироваться во время наступления фашистов, организовал подполье, руководил партизанским движением в регионе, а после освобождения города возглавил его восстановление. Осенью 2024 года на его могиле установили второй памятник

Фото: Андрей Пугачев

В 2019 году кладбище получило статус ансамбля-достопримечательности, было включено в реестр объектов культурного наследия

Фото: Андрей Пугачев

Официальный статус ансамбля-достопримечательности защищает территорию кладбища от застройки

Фото: Андрей Пугачев

Многие надгробия ждут своего часа на реставрацию

Фото: Андрей Пугачев

Часть дореволюционных захоронений разграбили еще в 1930?е годы прошлого столетия

Фото: Андрей Пугачев

Дореволюционная история кладбища отражала многонациональный и социальный состав города. Здесь хоронили купцов, казаков, мещан, священнослужителей

Фото: Андрей Пугачев

О Всесвятском кладбище ходит много местных легенд

Фото: Андрей Пугачев

Захоронение Марфы Турищевой, известное среди любителей некротуризма как «могила ведьмы» — одна из самых известных кладбищенских страшилок

Фото: Андрей Пугачев

Отреставрированный Храм Всех Святых на центральной площади кладбища

Фото: Андрей Пугачев

Очереди на реставрацию ждут более 260 надгробий, представляющих культурную и историческую ценность

Фото: Андрей Пугачев

Очереди на реставрацию ждут более 260 надгробий, представляющих культурную и историческую ценность

Фото: Андрей Пугачев

Очереди на реставрацию ждут более 260 надгробий, представляющих культурную и историческую ценность

Фото: Андрей Пугачев

Отдельные старые могилы неплохо сохранились, несмотря на возраст

Фото: Андрей Пугачев

На кладбище есть совсем дикие, заросшие кустарником места, куда лучше не заходить

Фото: Андрей Пугачев

На кладбище есть совсем дикие, заросшие кустарником места, куда лучше не заходить

Фото: Андрей Пугачев

Некоторые памятники и надгробия представляют собой произведения монументального искусства

Фото: Андрей Пугачев

Некоторые памятники и надгробия представляют собой произведения монументального искусства

Фото: Андрей Пугачев

Некоторые памятники и надгробия представляют собой произведения монументального искусства

Фото: Андрей Пугачев

Сегодня погост значительно меньше своей исторической территории, сложившейся к 1890 году. Общая площадь кладбища составляет 335,9 тыс. кв. м

Фото: Андрей Пугачев

Со всех сторон кладбище окружено современной застройкой

Фото: Андрей Пугачев

Со всех сторон кладбище окружено современной застройкой

Фото: Андрей Пугачев

Мемориал в память о жертвах репрессий

Фото: Андрей Пугачев

Военно-братский мемориальный комплекс был открыт 9 мая 1985 года, в честь 40-летия Великой Победы. Здесь покоятся останки 6419 воинов, погибших в боях за город или замученных гестаповцами

Фото: Андрей Пугачев

Военно-братский мемориальный комплекс был открыт 9 мая 1985 года, в честь 40-летия Великой Победы. Здесь покоятся останки 6419 воинов, погибших в боях за город или замученных гестаповцами

Фото: Андрей Пугачев

Всесвятское кладбище хотят превратить в музей под открытым небом

Фото: Андрей Пугачев

Всесвятское кладбище хотят превратить в музей под открытым небом

Фото: Андрей Пугачев

Могут быть даже установлены указатели с QR-кодами

Фото: Андрей Пугачев

Таманское (его еще называют Дубинским, в честь района Дубинка) — еще одно старое кладбище Краснодара. Погост был открыт в 1884—1885 годах и действовал до середины 60-х годов прошлого века

Фото: Андрей Пугачев

Некрополь находится в границах улиц Таманской и Ставропольской.

Фото: Андрей Пугачев

Двигаетесь по левой стороне Таманской, сворачиваете в переулок между кирпичными домами, идете до конца — и перед вами погост

Фото: Андрей Пугачев

Здесь покоятся купцы, мещане, учителя, врачи, военные, герои Гражданской и Великой Отечественной войны

Фото: Андрей Пугачев

Кладбище окружено многоэтажными и частными домами, а со стороны Ставропольской — коммерческой застройкой

Фото: Андрей Пугачев

Кладбище окружено многоэтажными и частными домами, а со стороны Ставропольской — коммерческой застройкой

Фото: Андрей Пугачев

