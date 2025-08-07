Здесь покоятся купцы, мещане, казаки
Как сегодня выглядят старые кладбища Краснодара
В мае 2025 года в Краснодаре завершили реконструкцию части одного из старейших городских погостов — Всесвятского кладбища, расположенного прямо в центре краевой столицы. На воинском и офицерском секторах отреставрировали мраморные скрижали, положили плитку, установили бордюры и фонари. Однако старая часть некрополя все еще напоминает бесплатные декорации к фильмам ужасов. Всесвятское — не единственное старое кладбище в городе. Подробнее — в фотогалерее «Ъ-Кубань».
