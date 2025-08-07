В Ижевске водитель «Lada XRAY» привлечен к ответственности за выезд на тротуар

Утром 7 августа у здания правительства Удмуртии водитель автомобиля «Lada XRAY» выехал на тротуар, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции по Удмуртии. Сотрудники ГАИ прибыли на место происшествия и задержали 47-летнего местного жителя.

В отношении водителя были составлены административные материалы за нарушение правил дорожного движения, включая движение по тротуару и неправильную остановку. Также он использовал шипованные шины в летний период. При проверке у водителя были обнаружены признаки опьянения.