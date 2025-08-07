Нижегородцу пришили отсеченную пилой часть руки

Врачи Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ, Нижний Новгород) пришили нижегородцу часть руки, отсеченную дисковой пилой. Пациента доставили в университетскую клинику из Семенова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

При поступлении в ПИМУ отсеченная конечность держалась на лоскуте кожи шириной в два-три сантиметра. Пострадавшему провели хирургическое приживление части конечности. Операция длилась 2,5 часа. С помощью специальных микрохирургических инструментов врачи соединили пациенту сосуды, нервы и сухожилия поврежденного сегмента руки.

«Реплантация проведена оперативно, поэтому есть хорошие шансы на сохранение жизнеспособности конечности. Пациент сейчас в гипсе, но уже пробует шевелить пальцами»,— рассказал врач травматолог-ортопед Сергей Петров.

После пребывания в стационаре пациент будет наблюдаться врачами по месту жительства. Примерно через месяц он приедет в ПИМУ на контрольный осмотр. После этого его ждет длительная реабилитация. Ее успешность будет зависеть от течения послеоперационного периода. В подобных клинических случаях могут потребоваться повторные оперативные вмешательства.

Андрей Репин