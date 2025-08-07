«Сергачский сахарный завод» банкротит производителя ягод

АО «Сергачский сахарный завод» (входит в агрохолдинг «Просторы») подало иск о банкротстве ООО «Рассвет» (г. Сергач Нижегородской области). Сумма заявленных требований составляет 3,15 млн руб., следует из карточки дела в Арбитражном суде.

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Компания «Рассвет» с текущим уставным капиталом 235,8 млн руб. в 2017 году запустила промышленное производство ягод: голубики, малины, клубники, земляники и ежевики. Предприятие связано с предпринимателем Дмитрием Аржановым, которого сейчас судят по обвинению в хищениях.

По данным ЕГРЮЛ, 42,37% долей «Рассвета» принадлежит Юлии Аржановой. Среди остальных совладельцев — Сергей Афанасьев, София Афанасьева и Борис Щуров, которые стали фигурантами одного уголовного дела с Дмитрием Аржановым.

«Сергачский сахарный завод» ранее также был связан с бизнесменом Аржановым, но затем вошел в агрохолдинг «Просторы».

С конца 2024 года завод выиграл несколько исков к «Рассвету» о взыскании арендной платы.

Галина Шамберина