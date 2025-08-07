В Удмуртии задержали 19-летнего «закладчика» из Чайковского

В Ижевске задержали 19-летнего жителя Чайковского, подозреваемого в сбыте наркотических средств (ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

При личном досмотре у него было обнаружено два полимерных пакета с 200 г порошкообразного вещества, которое по экспертизе оказалось синтетическим наркотиком «мефедрон».

Задержанный является курьером интернет-магазина по продаже запрещенных веществ. Он забрал «закладку» для дальнейшей фасовки и сбыта в своем регионе. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.