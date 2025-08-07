Движение поездов на Кубани восстановили после атаки БПЛА

Железнодорожное сообщение на участке Величковка — Ангелинская в Краснодарском крае полностью восстановили. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

С утра 7 августа движение поездов было нарушено из-за падения обломков беспилотника. Поврежденная контактная сеть обесточилась, из-за чего вагоны временно перевели на тепловозную тягу.

К 9:00 задерживались семь составов, включая рейсы из Москвы, Екатеринбурга, Ижевска и Смоленска в Анапу, Новороссийск и Симферополь.

Как уточнили в СКЖД, сейчас движение пассажирских поездов осуществляется в штатном режиме. Ранее задержанные составы прибыли на конечные станции или следуют по графику.

Анна Гречко