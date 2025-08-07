На Дону УФСБ пресекло деятельность ОПС по производству мефедрона

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области пресекли деятельность организованного преступного сообщества (ОПС) по производству и сбыту через закладки синтетических наркотиков в особо крупном размере. Фигуранты изготовляли мефедрон в трех лабораториях. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во время проверки выяснилось, что наркотики фигуранты сбывали через интернет-магазин «Чили-Вилли», зарегистрированный в виртуальной торговой площадке «Кракен» в даркнете. На месте организации лабораторий и в местах хранения «закладок» сотрудники УФСБ изъяли более 135 кг мефедрона, а также химическое оборудование и прекурсоры.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовное дело по ч. 1. 2 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)») и пять уголовных дел по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о возбуждении уголовного дела после проверки УФСБ в отношении гендиректора охранной компании ООО ЧОО «Викинг» (Каменск-Шахтинский) Александра Машевца по подозрению в мошенничестве с бюджетными средствами.

Наталья Белоштейн