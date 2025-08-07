Ижевчанин попытался пронести марихуану в суд

Судебные приставы выявили у 35-летнего местного жителя, пришедшего в один из районных судов Ижевска, сверток с наркотическим веществом, сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

Фото: Пресс-служба УФССП по Удмуртии

При личном досмотре в поясной сумке гражданина был найден сверток с веществом растительного происхождения, упакованный в кофе, а также банка с аналогичным содержимым. На вопрос о происхождении вещества мужчина ответил, что нашел пачку кофе на улице.

Вещество было изъято и идентифицировано как наркотическое. В отношении ижевчанина составлен протокол об административном правонарушении за неисполнение законного распоряжения судебного пристава (ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ). Наркотики и местный житель а переданы сотрудникам полиции.