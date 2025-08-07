В Ростовской области число пенсионеров снизилось на 1,2% за год

Численность получателей страховой пенсии по старости в Ростовской области снизилась на 1,2% за год. На 1 апреля 2025 года она составила 948 тыс. человек, тогда как в аналогичный период прошлого года эти социальные пособия получали 960 тыс. человек. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в региональном отделении социального фонда России (СФР).

В первом квартале 2025 года страховые пенсии по старости были проиндексированы дважды: в январе на 7,3% и на 9,5% — в феврале. Таким образом, средний размер пособия для неработающих пенсионеров составил почти 23,5 тыс. руб., что на 2,2 тыс. руб. больше, чем до повышения.

В тех же пределах увеличились и величина среднего пособия для работающих пенсионеров, составив почти 19,5 тыс. руб.

Как отметили в СФР, особенность механизма повышения страховых выплат в 2025 году заключалась в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее установленному размеру, который учитывает все повышения за периоды трудовой деятельности.

В ведомстве отметили, что часть надбавок к пенсиям оформляются без необходимости подавать заявления. В их числе доплата к пенсии неработающего пенсионера до уровня прожиточного минимума в регионе, повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости (назначается с 80-летия или установления 1 гр. инвалидности) и др.

По заявлениям начисляются профессиональная доплата к пенсии лицам, выработавшим специальный стаж (членам летных экипажей, работникам угольной промышленности и т.д.), и повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии — сельским пенсионерам. При ее начислении учитывается работа в колхозах, совхозах, предприятиях животноводства, растениеводства и рыбоводства.

